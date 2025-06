Atlético : la terrible statistique de Diego Simeone face à Luis Enrique

La lourde défaite 4-0 de l’Atlético de Madrid contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs vient confirmer une tendance préoccupante pour Diego Simeone face à Luis Enrique. Avec ce revers, l’entraîneur argentin porte à 62,5 % son taux de défaites contre son homologue espagnol en compétition officielle (10 défaites en 16 rencontres). Il s’agit tout simplement de son plus mauvais bilan contre un entraîneur qu’il a affronté au moins dix fois, un chiffre qui illustre la difficulté persistante de Simeone à trouver la clé face aux équipes dirigées par Luis Enrique.

Ce déséquilibre tactique reflète aussi deux visions du jeu diamétralement opposées : le pragmatisme rigide et défensif de Simeone semble souvent mis en échec par le jeu de possession fluide et offensif prôné par Luis Enrique. Cette domination récurrente ne fait que renforcer la réputation de l’Espagnol comme l’un des rares techniciens capables de neutraliser et surpasser les plans de l’Atlético. La démonstration parisienne en Coupe du Monde des clubs ne fait donc que creuser un peu plus l’écart entre les deux hommes dans leurs duels personnels.