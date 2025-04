Le milliardaire Xavier Niel va racheter Créteil Lusitanos !

Alors que la famille Arnault a racheté récemment le club du Paris FC, un autre club d’Île-de-France va connaître le même sort. En effet, selon les informations de RMC Sport, l’homme d’affaires et milliardaire français, Xavier Niel, va bientôt racheter le club de Créteil Lusitanos, actuellement pensionnaire de National 2. Le fondateur de Free est entré en négociations avancées pour acquérir des parts dans le club de sa ville de naissance :

La suite après cette publicité

«J’ai grandi ici et j’en suis fier. Je n’oublie pas d’où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c’est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu’elle m’a donné. Kaaris a mis la lumière sur Sevran ; moi, je veux mettre la lumière sur Créteil», a déclaré le patron de Free. Le football français prend de plus en plus d’ampleur chez les grosses têtes de l’économie tricolore.