Ligue des Champions : l’équipe type des demi-finales aller

Ces demi-finales de Ligue des Champions ont démarré très fort. Mardi soir, le PSG est allé réaliser un très gros coup sur la pelouse d’Arsenal pour gagner 1-0, avant que le FC Barcelone et l’Inter se quittent hier soir sur un match nul spectaculaire 3-3. Forcément, notre onze type de ces demi-finales aller fait la part belle à la seule équipe qui l’a emporté, le PSG, mais il en reste tout de même un peu pour les deux protagonistes du stade olympique de Montjuïc.

Si le PSG est allé faire une sacrée performance à Londres, c’est en partie grâce à son gardien de but. Gianluigi Donnarumma, auteur de 5 parades dont 2 contre Martinelli et Trossard, fut l’un des héros parisiens. Dans ce 4-3-3, il est protégé par une charnière centrale composée de Pau Cubarsi, dominant contre les Nerazzurri malgré les 3 buts encaissés, et de Pacho, autoritaire face aux Gunners. En latéral droit, Denzel Dumfries est une évidence, lui qui a inscrit un doublé dans une position de piston et c’est Nuno Mendes qui occupe le couloir gauche.

Lamine Yamal au milieu des Parisiens

Au milieu de terrain, le choix n’a pas été si simple que cela puisque Nicolo Barella ou même Decla Rice ont réalisé des prestations solides. Nous avons finalement opté pour aligner Vitinha devant la défense, lui qui a été élu homme du match par l’UEFA. Il est aidé à sa gauche par son partenaire Fabian Ruiz, encore auteur d’une grosse performance mardi soir et c’est Pedri qui vient compléter cet entrejeu. Le génie espagnol est notamment décisif en ouvrant le jeu sur Raphina lors de la première égalisation du Barça signée Torres.

Enfin devant, les choix ont été plus simples puisque Lamine Yamal s’est imposé comme une évidence pour prendre le côté droit. Intenable et auteur d’un splendide but, le gamin de 17 ans continue de sidérer la planète de football de sa facilité. Khvicha Kvaratskhelia a reçu notre plébiscite pour le flanc opposé, lui qui a énormément travaillé en plus d’être passeur décisif pour Ousmane Dembélé, choisi pour être aligné en pointe dans notre équipe. Buteur donc, le Parisien a rendu une copie très propre, en plus d’un gros boulot défensif abattu.