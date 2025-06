Real Madrid : le groupe contre Pachuca, sans Kylian Mbappé

À l’occasion de la deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs, le Real Madrid affrontera le CF Pachuca au Bank of America Stadium de Charlotte, dimanche soir. Et au sortir d’un nul décevant contre Al-Hilal (1-1), Xabi Alonso a convoqué un groupe quasi-complet avec Courtois, Rüdiger, Modrić, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Vinicius Jr ou Rodrygo seront bien présents, à l’instar des recrues de l’été Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen.

En revanche, Kylian Mbappé est bel et bien absent. Fiévreux et en proie à une forte gastro-entérite, le Français est forfait pour ce deuxième match consécutif et a même dû passer quelques heures à l’hôpital pour vérifier son état de santé, comme avaient annoncé les médias madrilènes. «Pour la rencontre de dimanche, ça sera compliqué. On espère l’avoir nous contre Salzbourg», avait assuré Xabi Alonso. Cette 3e rencontre de poule face aux Autrichiens se tiendra le vendredi 27 juin.

