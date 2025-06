Mondial des Clubs : la terrible erreur de Pierre Kalulu pour redonner l’avantage à City

La Coupe du Monde des Clubs se poursuivait, ce jeudi soir, avec la troisième et dernière journée du groupe G. D’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, Manchester City et la Juventus Turin se disputaient ainsi la première place de la poule.

Un début de match animé où Pierre Kalulu s’est Malheuresement illustré de la pire des manières… Sur un centre anodin, le défenseur turinois propulsait ainsi le ballon dans ses propres filets, permettant aux hommes de Pep Guardiola de reprendre l’avantage. Pour l’heure et si le score n’évolue plus, Manchester City terminerait donc en tête de sa poule.