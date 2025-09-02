Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Premier League

Maxwel Cornet à nouveau prêté au Genoa

Par André Martins
1 min.
Maxwell Cornet @Maxppp

Prêté au Genoa l’hiver dernier, l’Ivoirien Maxwel Cornet (28 ans) y fait son retour. West Ham a officialisé un nouveau prêt de son attaquant chez les Rossoblu de Patrick Vieira, jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat est incluse, mais son montant reste pour l’heure inconnu. La saison dernière, l’ancien Lyonnais avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive en Italie.

La suite après cette publicité
Genoa CFC
📝 Il Genoa CFC comunica di aver formalizzato con il West Ham l’acquisizione a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, dei diritti sportivi dell’attaccante Maxwell Cornet. 🔴🔵
Voir sur X

«Le Genoa CFC annonce avoir officialisé avec West Ham l’acquisition à titre temporaire, avec option d’achat, des droits sportifs de l’attaquant Maxwel Cornet, né à Bingerville, en Côte d’Ivoire, le 27 septembre 1996. Il a inscrit 2 buts en 7 apparitions sous le maillot rossoblù lors de la seconde moitié de la saison 2024/25. Cornet a remporté une édition de la Conference League avec les « Hammers » et totalise près de 400 matchs en clubs et en sélections nationales», indique le communiqué du club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Serie A
Genoa
West Ham
Maxwell Cornet

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Genoa Logo Genoa
West Ham Logo West Ham
Maxwell Cornet Maxwell Cornet
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier