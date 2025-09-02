Maxwel Cornet à nouveau prêté au Genoa

Prêté au Genoa l’hiver dernier, l’Ivoirien Maxwel Cornet (28 ans) y fait son retour. West Ham a officialisé un nouveau prêt de son attaquant chez les Rossoblu de Patrick Vieira, jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat est incluse, mais son montant reste pour l’heure inconnu. La saison dernière, l’ancien Lyonnais avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive en Italie.

«Le Genoa CFC annonce avoir officialisé avec West Ham l’acquisition à titre temporaire, avec option d’achat, des droits sportifs de l’attaquant Maxwel Cornet, né à Bingerville, en Côte d’Ivoire, le 27 septembre 1996. Il a inscrit 2 buts en 7 apparitions sous le maillot rossoblù lors de la seconde moitié de la saison 2024/25. Cornet a remporté une édition de la Conference League avec les « Hammers » et totalise près de 400 matchs en clubs et en sélections nationales», indique le communiqué du club.