Argentine : Scaloni confirme que Lionel Messi pourrait jouer son dernier match à domicile

L’Argentine disputera ses deux derniers matchs des qualifications à la Coupe du Monde 2026 les 5 et 10 septembre prochains, d’abord à domicile, au stade Monumental de Buenos Aires contre le Venezuela, puis à l’extérieur face à l’Équateur. En participant à la première rencontre, Lionel Messi, octuple Ballon d’Or et légende absolue de l’Albiceleste, pourrait bien jouer son dernier match officiel avec l’Argentine sur le sol de son pays natal, comme l’a évoqué Lionel Scaloni en conférence de presse.

« Ce match est conforme à ce que Leo a déjà dit : il sera émouvant et spécial. Si c’est vrai que ce sera son dernier match dans le pays lors des éliminatoires, nous devons en profiter, comme je le dis toujours. C’est un plaisir de l’avoir et nous espérons que les spectateurs du stade en profiteront, car ils le méritent », a déclaré le sélectionneur argentin. Après la fin des éliminatoires du Mondial, l’Argentine n’aura plus aucun match à domicile prévu. Elle disputera d’ailleurs la Finalissima face à l’Espagne en Europe, en mars 2026.