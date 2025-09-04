Kurt Zouma signe en Roumanie

Sans club depuis son départ d’Al-Orobah en Saudi Pro League, Kurt Zouma (30 ans) était en quête d’un nouveau challenge. Plusieurs écuries en Espagne, ainsi qu’en Italie étaient sur le coup. C’était le cas de Lecce, comme évoqué par nos soins. Mais finalement, le Français aux 11 sélections a pris la direction d’une destination surprenante. En effet, il a posé ses valises en Roumanie, à Cluj.

L’écurie a annoncé la nouvelle tard hier soir. «Nous sommes ravis d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui (hier, ndlr), Kurt Zouma est le nouveau joueur de notre équipe ! Zouma a une carrière impressionnante et une expérience au plus haut niveau (…) Nous lui souhaitons la bienvenue dans la famille CFR et lui souhaitons beaucoup de succès sous le maillot de notre équipe !», peut-on lire sur le communiqué de presse.