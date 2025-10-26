Liga
La finition clinique de Kylian Mbappé face au Barça
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche après-midi, le Real Madrid affronte le FC Barcelone lors du Clasico du championnat espagnol. À domicile, les Madrilènes ont parfaitement débuté la rencontre en ouvrant le score. C’est l’homme en forme, Kylian Mbappé, qui a fait le job dans ce match.
beIN SPORTS @beinsports_FR – 16:42
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGAVoir sur X
🌟 Kylian Mbappé ouvre le score pour le Real Madrid !
🔥 Le Français réussit son face à face avec Szczęsny après une énorme passe de Bellingham !
😳 Son 19ème but de la saison !
L’international français, qui avait vu un premier but annulé, a trouvé le chemin des filets dans la foulée. Bien lancé en profondeur, il a trompé Szczęsny d’un tir précis et croisé. De quoi parfaitement lancer les siens.
