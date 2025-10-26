Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

La finition clinique de Kylian Mbappé face au Barça

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid affronte le FC Barcelone lors du Clasico du championnat espagnol. À domicile, les Madrilènes ont parfaitement débuté la rencontre en ouvrant le score. C’est l’homme en forme, Kylian Mbappé, qui a fait le job dans ce match.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA
🌟 Kylian Mbappé ouvre le score pour le Real Madrid !
🔥 Le Français réussit son face à face avec Szczęsny après une énorme passe de Bellingham !
😳 Son 19ème but de la saison !
Voir sur X

L’international français, qui avait vu un premier but annulé, a trouvé le chemin des filets dans la foulée. Bien lancé en profondeur, il a trompé Szczęsny d’un tir précis et croisé. De quoi parfaitement lancer les siens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier