OL : une offre arrive pour Corentin Tolisso

En 2022, Corentin Tolisso a fait son grand retour à l’Olympique Lyonnais. Cinq ans après avoir quitté le club pour rejoindre le Bayern Munich, le milieu de terrain, qui était libre, a accepté de revenir au sein de son club formateur. Un choix du cœur qui n’a pas été payant au départ. Durant les deux premières saisons, le natif de Tarare n’a pas totalement apporté ce qu’on attendait de lui sur le terrain, à savoir ses qualités dans l’entrejeu, son leadership et sa forte personnalité. Cette saison, en revanche, les amoureux de l’OL ont retrouvé le vrai Tolisso.

Certains ont même évoqué un possible retour en équipe de France. Mais Didier Deschamps en a décidé autrement. Quoi qu’il en soit, le champion du monde 2018 a fait le job en club, avec un bilan de 10 buts et 9 assists en 45 matches toutes compétitions confondues. Ce qui n’a pas échappé à certaines écuries. En effet, deux clubs se penchent sérieusement sur son cas, encore plus depuis l’annonce de la rétrogradation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Actuellement, les Gones attendent de connaître les motifs de cette décision avant de faire appel de la décision de la DNCG. Mais on l’a bien vu, tout est possible.

Une offre est en préparation

Tout cela n’a pas échappé à de nombreuses écuries, prêtes à dépouiller Lyon et à faire de bonnes affaires. Concernant Tolisso, dont le contrat court jusqu’en 2027, Besiktas est sur le coup selon FotoMaç. La publication turque assure que des premiers contacts ont été initiés par le club de Süper Lig, qui va formuler une première offre. Il s’agira d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Il paraît peu probable que Lyon accepte cette proposition.

De son côté, Fanatik révèle que Trabzonspor, qui suit le footballeur français depuis quelques années, est également sur le coup. L’écurie turque a même fait du joueur formé à l’OL sa priorité estivale. Et il devrait y avoir de la concurrence cet été pour le Français de 30 ans, qui sort d’une belle année et dont la valeur est estimée à 12 M€ par le site spécialisé transfermarkt. Un élément précieux pour Paulo Fonseca et les Rhodaniens. Selon nos informations, avant la décision de la DNCG, le plan des Gones était de continuer avec Tolisso durant la saison 2025-26. Ce sera toujours le cas si Lyon sauve sa tête. Dans le cas inverse, la question d’un départ pourrait bien se poser, comme pour les autres joueurs de l’OL ayant une belle cote.