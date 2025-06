La sensation Milos Kerkez rejoint Liverpool

Révolution en défense du côté de Liverpool. Alors que Trent Alexander-Arnold a quitté le club pour le Real Madrid et qu’Andy Robertson a connu un exercice compliqué, le club des bords de la Mersey se cherche de nouveaux latéraux. Très vite, Jeremie Frimpong a débarqué pour occuper le flanc droit en provenance du Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

Un joli renfort pour l’équipe d’Arne Slot qui voulait donc s’offrir un concurrent de taille pour Andy Robertson la saison prochaine. Liverpool a donc opté pour Milos Kerkez qui sort d’une saison de grande qualité avec Bournemouth, un club qu’il avait rejoint à l’été 2023 pour un peu moins de 18M€.

Milos Kerkez chez les Reds

L’ancien de l’AC Milan et de l’AZ Alkmaar sort d’ailleurs d’un exercice avec 2 buts et 6 offrandes en 38 matches de Premier League avec les Cherries. Rapide, puissant et excellent contrattaquant, l’international hongrois de 21 ans va d’ailleurs retrouver son coéquipier de sélection Dominik Szoboszlai.

La suite après cette publicité

«Le Liverpool FC a finalisé la signature de Milos Kerkez en provenance de l’AFC Bournemouth. L’arrière gauche a passé une visite médicale et a signé un contrat à long terme avec les champions de Premier League au centre de formation AXA. Kerkez devient la nouvelle recrue des Reds cet été et suit de près l’annonce de l’arrivée de Florian Wirtz vendredi dernier», peut-on lire dans le communiqué de presse. Le montant du transfert est estimé à environ 50 millions d’euros.