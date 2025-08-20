Menu Rechercher
Un match des féminines de l’OM dégénère

Par Matthieu Margueritte
Décidément, les problèmes de disciplines se succèdent à l’Olympique de Marseille. Après la grosse altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui a conduit le club phocéen à placer les deux joueurs sur la liste des transferts, la section féminine s’est également distinguée. Ce mercredi, les Phocéennes recevaient la formation espagnole du Club Esportiu Europa dans le cadre d’un amical. Un match qui a été définitivement arrêté à quelques minutes de son terme si l’on en croit le récit fait par le community manager du club espagnol.

Club Esportiu Europa
⚠️ Partit aturat de nou per agressions físiques entre ambdos equips. Acabarem aquí la cobertura del partit.

@OMfeminines 2 - 1 Europa

#OlympiqueEuropa #ViladeGràcia #SagradaFamília
Après avoir ouvert le score à la 29e minute, les Olympiennes ont vu deux membres de leur staff être expulsés en même temps deux minutes plus tard. Deux cartons rouges qui ont entraîné la première interruption du match à la 35e minute car l’un des techniciens de l’OM refusait de quitter le banc de touche. Avant la mi-temps, le club espagnol décrit des « moments de forte tension avec des comportements violents constants de la part des joueuses et du staff local. » Les visiteuses finiront par égaliser à la 68e, avant le deuxième but marseillais inscrit à la 87e « en position de hors-jeu manifeste », selon le CE Europa. Un événement auquel a succédé la deuxième interruption du match, définitive celle-là. « Le match a de nouveau été interrompu en raison d’une agression physique entre les deux équipes. Nous interrompons ici la couverture du match. Le match n’a pas continué et les deux équipes, désormais calmées, sont parties aux vestiaires », a conclu le club espagnol.

Pub. le - MAJ le
