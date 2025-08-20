Menu Rechercher
Commenter
Info FM Serie A

Inter : le Torino tente de dépasser Bologne pour Kristjan Asllani

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kristjan Asllani @Maxppp

Selon nos informations, le Torino, qui fait du surplace dans le dossier Hans Nicolussi Caviglia, entend profiter des tensions entre l’Inter et Bologne autour de Kristjan Asllani. Le club grenat a transmis une offre de prêt payant avec une obligation d’achat, pour un montant global de 14 millions d’euros. Une information révélée par Sky Italia.

La suite après cette publicité

Néanmoins, d’après nos indiscrétions, malgré cette offensive, la priorité du milieu albanais reste un transfert vers Bologne, où il est séduit par le projet sportif et la perspective de jouer sous les ordres de Vincenzo Italiano. Le bras de fer entre les deux clubs pourrait donc être décisif pour l’avenir du joueur, alors qu’un contrat de 5 ans attend l’international albanais en Émilie-Romagne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Bologne
Inter Milan
Torino
Kristjan Asllani

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Bologne Logo Bologne
Inter Milan Logo Inter Milan
Torino Logo Torino
Kristjan Asllani Kristjan Asllani
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier