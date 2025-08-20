Inter : le Torino tente de dépasser Bologne pour Kristjan Asllani

Selon nos informations, le Torino, qui fait du surplace dans le dossier Hans Nicolussi Caviglia, entend profiter des tensions entre l’Inter et Bologne autour de Kristjan Asllani. Le club grenat a transmis une offre de prêt payant avec une obligation d’achat, pour un montant global de 14 millions d’euros. Une information révélée par Sky Italia.

Néanmoins, d’après nos indiscrétions, malgré cette offensive, la priorité du milieu albanais reste un transfert vers Bologne, où il est séduit par le projet sportif et la perspective de jouer sous les ordres de Vincenzo Italiano. Le bras de fer entre les deux clubs pourrait donc être décisif pour l’avenir du joueur, alors qu’un contrat de 5 ans attend l’international albanais en Émilie-Romagne.