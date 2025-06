Xabi Alonso répond cash à Joan Laporta

Même hors des terrains, le Real Madrid et le FC Barcelone restent de grands ennemis. Cette semaine, Joan Laporta avait ouvertement attaqué les Merengues, expliquant que selon lui : « Madrid a le sentiment d’avoir le pouvoir, tandis que nous avons celui de la liberté, de l’identité. Ils misent davantage sur le recrutement, alors que nous comptons plus sur les joueurs formés à La Masia. ». Mais ces propos ne sont pas restés sans réponse.

Alors que la Maison blanche affronte Salzburg dans la nuit ce vendredi pour son dernier match de poule de la Coupe du Monde des Clubs, Xabi Alonso a été invité à réagir aux propos du président blaugrana. Et l’ancien milieu de terrain n’a pas rajouté d’huile sur le feu : « je comprends le contexte et je ne veux pas entrer dans ce débat, mais ici, au Real Madrid, nous avons aussi un sens de la démocratie, de la liberté. Et j’imagine qu’eux aussi ont une certaine proximité avec le pouvoir. Cela fonctionne dans les deux sens ». Il n’y aura malheureusement pas de retrouvailles rapides entre les deux écuries, puisque le Barça ne dispute pas le Mondial des Clubs.