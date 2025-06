Alexandre Lacazette a trouvé son prochain club

Fin mai dernier, Alexandre Lacazette avait conclu son deuxième chapitre de la meilleure des manières avec l’Olympique Lyonnais à l’occasion d’une victoire contre Angers, en inscrivant un doublé pour son 200e but sous la tunique lyonnaise lors de cet épisode final de la Ligue 1 2024/2025. Et depuis, le capitaine des Gones avait d’ores et déjà annoncé qu’il cherchait un nouveau challenge : «Je ne vais pas arrêter de jouer. Je ne sais pas encore où. Mais ce ne sera pas en France. Pour moi, il n’y a que Lyon», avait-il affirmé en mai dernier.

Et comme nous l’avions révélé, le club de Neom en Arabie saoudite est très intéressé par ses services. Pour rappel, il s’agit de l’écurie au projet très ambitieux qui a déjà obtenu le prêt avec option d’achat de Saïd Benrahma cet hiver et qui souhaite faire venir des stars en vue de sa montée en première division saoudienne. Et ces derniers jours, l’option Neom a pris de l’ampleur pour l’attaquant tricolore de 34 ans.

Alexandre Lacazette a déjà passé sa visite médicale

D’après les informations de L’Équipe, Lacazette a trouvé un accord avec le club Neom autour d’un contrat de deux ans. L’ex-capitaine des Gones a même déjà passé sa visite médicale et il ne reste qu’un léger détail à régler avant que le transfert ne soit définitif. Un projet ambitieux pour l’attaquant, déjà ciblé de près par l’Arabie saoudite la saison dernière, mais qui avait décidé de poursuivre sa dernière saison dans son club formateur.

«En début d’année, il y a eu quelques discussions, mais je savais que ça n’aboutirait pas. Je sais que Paulo Fonseca aurait aimé que je reste. À un moment, j’ai commencé à réfléchir… puis j’ai décidé de partir. Il ne fallait pas gâcher et partir sur une mauvaise note», avait-il expliqué sur le site officiel du club. Un nouveau point de chute, au même moment où son club de cœur vit la semaine la plus triste de son histoire avec cette descente administrative en Ligue 2.