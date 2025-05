OL : le 200e but d’Alexandre Lacazette

Ce soir, l’OL affronte le SCO d’Angers. Une rencontre spéciale pour Alexandre Lacazette (33 ans), qui vit son dernier match sous le maillot des Gones. Mis à l’honneur par les supporters, le buteur lyonnais a répondu sur le terrain en se procurant plusieurs occasions.

Et il a fini par trouver la mire sur pénalty à la 58e minute de jeu. En effet, il a transformé un pénalty obtenu à la suite d’une faute sur Thiago Almada dans la surface. Il s’agit du 200e but de Lacazette sous le maillot de l’OL. Une barre symbolique pour le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL derrière Fleury Di Nallo. Il a d’ailleurs marqué un 201e but à la 73e minute de jeu, à la suite d’un service de Rayan Cherki.