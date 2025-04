OL : l’Arabie saoudite pense toujours à Alexandre Lacazette

Entre Alexandre Lacazette et l’Olympique Lyonnais, c’est une longue histoire d’amour. Tout a commencé en 2003 lorsqu’il a intégré le centre de formation des Gones. La suite, on la connaît. Le Général a gravi tous les échelons jusqu’au groupe professionnel, où il a pris petit à petit du grade entre 2010 et 2017. Après 129 buts en 275 matches toutes compétitions confondues, il a ensuite rejoint Arsenal. Mais en 2022, le natif de Lyon a fait son grand retour entre Rhône et Saône après cinq ans passés en Angleterre. Il avait pourtant l’embarras du choix, lui qui présentait l’avantage d’être libre de tout contrat. Mais il a fait le choix du cœur en retournant vers son premier amour.

Un choix qui a été payant puisque l’attaquant tricolore a enchaîné les buts lors de sa première saison. En effet, il a trouvé le chemin des filets à 31 reprises (6 assists) en 39 apparitions toutes compétitions confondues. L’année suivante, en 2023-24, il a connu des débuts compliqués comme l’ensemble du groupe. Ensuite, il a retrouvé des couleurs quand Pierre Sage a pris les commandes de l’équipe. Il a ainsi terminé la saison avec un bilan de 22 buts et 5 assists en 35 matches toutes compétitions confondues. Durant l’été, l’Arabie saoudite est venue frapper à sa porte. Malgré des discussions avancées avec Al-Qadisiya, le Français est finalement resté pour vivre une troisième année avec les Rhodaniens.

Lacazette arrive à un tournant

Entre-temps, il a participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France Olympique. Bien qu’il ait plus de 30 ans, le règlement permettait aux sélections de pouvoir faire appel à trois joueurs de plus de 23 ans. Thierry Henry a donc fait appel à l’ancien joueur des Gunners pour apporter son expérience et ses qualités de buteur. Auteur de 3 buts en 8 apparitions, "Lacaz" a été sacré vice-champion olympique. Une belle performance pour l’international tricolore (16 capes, 3 buts), qui n’a plus été convié par Didier Deschamps depuis le 14 novembre 2017. Après cet été olympique, Alexandre Lacazette a retrouvé son club, sans avoir vraiment beaucoup de temps pour récupérer. Ce qui explique peut-être en partie le fait que sa saison avec l’OL est moins impressionnante.

Mis en concurrence avec Georges Mikautadze, qui monte en puissance, Lacazette a pris part à 39 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 16 buts et de délivrer 3 assists. Des chiffres honorables mais qui sont en deçà de ses standards. Un peu plus irrégulier, il est moins tueur dans le dernier geste et moins lucide qu’à son habitude quand il participe au jeu. Cela a notamment été le cas face au LOSC, à Manchester United (aller), à Auxerre et face à l’ASSE dimanche soir. Bien qu’il ait pu être buteur, notamment sur pénalty, il a été moins à son avantage. Après la victoire en terres bourguignonnes, il l’a d’ailleurs reconnu. «Je m’en veux de mes deux premiers loupés. Maintenant, grâce à mes coéquipiers, on ne parlera pas mal de moi dans les médias !»

L’Arabie saoudite garde un œil sur lui

Sauf qu’on en parle quand même dans les médias et ailleurs. Mais les prestations du capitaine de l’OL, qui a été plutôt bon face à MU jeudi dernier, ne sont pas le seul sujet de conversation. Son avenir fait parler. En fin de contrat le 30 juin prochain, il arrive à un tournant de sa deuxième aventure en terres lyonnaises. En novembre dernier, il avait confié à ce sujet : «c’était sûrement mon dernier derby au Groupama Stadium (…) Ce serait bien (de jouer d’autres OL-ASSE, ndlr). Mais ce n’est vraiment pas le moment d’en parler.» Puis, en février, il a de nouveau évoqué son avenir. « Le club le sait. Je ne veux pas qu’il y ait de communication, de conversation sur moi jusqu’à la fin de saison, c’est l’équipe et le club et l’équipe en avant, pas mon cas personnel. On n’entendra rien sur moi.» Et il est vrai que hormis des articles sur ses performances, peu d’informations circulent sur son cas personnel. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on nous a fait savoir qu’une prolongation n’est pas forcément à l’ordre du jour.

Le Français pourrait donc profiter de son statut d’agent libre pour relever un nouveau challenge. D’après nos informations, l’Arabie saoudite suit toujours son cas de près. Le club de Neom, ultra puissant économiquement, est notamment intéressé par son profil tout comme ceux de joueurs de Premier League nous assurent des sources saoudiennes. Pour rappel, il s’agit de l’écurie qui a obtenu le prêt avec option d’achat de Saïd Benrahma cet hiver et qui vise un certain Kevin De Bruyne, en fin de contrat à Manchester City. Pensionnaire de D2 saoudienne, Neom veut du très lourd lors de sa montée en Saudi Pro League. Il reste à savoir si cela ira plus loin que le stade du simple intérêt pour Lacazette, qui était en larme jeudi soir à Manchester pour ce qui était peut-être son dernier match européen avec les Gones. Paulo Fonseca, lui, n’a pas voulu se mouiller sur le sujet. «Alex a beaucoup d’expérience. Moi, je ne sais pas ce qu’il va se passer avec lui en fin de saison. Mais il est expérimenté et il sait ce qu’il a à faire jusqu’en fin de saison pour être très important pour nous, je suis très tranquille avec ça.» Le message est passé…