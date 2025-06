OL : le successeur de John Textor est connu

John Texor dehors. Voici le message envoyé par de nombreux supporters de l’Olympique Lyonnais à l’homme d’affaires américain. Des mots qui ont été tagués sur les boutiques du club à Lyon ou encore inscrits sur des banderoles déployées un peu partout dans la cité rhodanienne. Sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup réclament la tête du boss d’Eagle Football. Et ils pourraient bien avoir satisfaction.

Depuis l’annonce de la rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG, Textor est plus que jamais dans l’œil du cyclone, lui dont les méthodes et le style ont souvent posé question. RMC Sport a d’ailleurs indiqué cette semaine qu’Ares Management, qui avait aidé Textor à racheter le club en lui prêtant une très grosse somme, pourrait l’écarter et prendre éventuellement le contrôle de l’OL.

Gerlinger bientôt n°1 ?

Une hypothèse qui prend du poids ces derniers jours. Mercredi, L’Equipe a révélé que Laurent Prud’homme, qui a été éjecté il y a quelques semaines de son poste de Directeur Général, pourrait faire son retour dans un rôle plus important. Mais cette option n’est, a priori, plus d’actualité. Ce vendredi, le quotidien sportif avance un autre nom.

Ainsi, L’Equipe révèle que c’est Michael Gerlinger qui devrait être le nouvel homme fort des Gones. John Textor, qui songe à se mettre en retrait depuis la nuit de mardi à mercredi, et ses coactionnaires sont plutôt d’accord pour promouvoir le directeur du football au sein d’Eagle Football. Son CV, son réseau mais aussi sa connaissance des instances font de lui le candidat idéal. Ce choix devra être validé par les actionnaires d’Eagle. Ensuite, Gerlinger, qui fait l’unanimité, devra poursuivre son travail pour essayer de sauver la peau de l’OL.