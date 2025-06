L’OL doit payer une amende de 50M€ pour jouer l’Europa League !

Les ennuis ne s’arrêtent plus du côté de l’OL. Rétrogradé en Ligue 2 mardi soir par la DNCG, le club rhodanien avait évidemment fait appel de cette décision, défendant sans relâche et par la voix de son patron John Textor, que les fonds nécessaires étaient dans les caisses du club. En attendant de savoir à quelle sauce l’OL sera définitivement mangé, l’Américain prévoit de se mettre en retrait et de laisser de la place au directeur du football d’Eagle, Michael Gerlinger, ainsi qu’à Michele Kang, actionnaire d’Eagle et présidente d’OL Lyonnes, pour représenter ses intérêts.

La suite après cette publicité

Cette dernière réinvestirait alors de l’argent pour entrer dans les clous financiers et satisfaire la DNCG, et deviendrait temporairement présidente exécutive du club. On en est encore très loin, comme on est encore très loin de voir l’OL disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Comme révélé dans l’après-midi par le club au travers d’un communiqué, un accord a été trouvé avec l’UEFA, lequel entrera en vigueur, si et seulement si, l’issue de son appel de la décision de la DNCG est favorable. Ce soir, le journal L’Équipe nous fait de nouvelles révélations sur le sujet.

La suite après cette publicité

Une exclusion de la compétition en cas de rétrogradation en Ligue 2

Si un accord a effectivement été trouvé entre l’OL et l’UEFA, il y a aussi un prix à payer, en l’occurrence une pénalité financière. D’après le journal, le club a écopé d’une amende colossale de 50 millions d’euros, dont 12,5 millions ferme. Les 37,5 millions restants peuvent être évitables, à condition qu’une liste d’objectifs financiers lui étant assignés soient remplis. L’Équipe précise que ce sera très «difficile», le club étant dans l’obligation de «réinjecter dans les plus brefs délais des fonds très importants dans les caisses du club.»

Ce ne sont pas les seuls torts causés à Lyon, puisque le club subit aussi un encadrement de sa masse salariale, et une obligation de retrouver une balance des transferts positive. Dans l’hypothèse où l’OL ne gagnait pas en appel et était définitivement rétrogradé en Ligue 2, le club serait exclu de la Ligue Europa, compétition pour laquelle il s’est qualifié cette saison. Ce serait un nouveau coup de massue pour la santé économique du club, qui verrait une nouvelle rentrée d’argent considérable s’en aller brutalement.