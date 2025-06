Maurizio Sarri reste à la tête de la Lazio Rome

Depuis plusieurs semaines, une véritable valse des entraîneurs s’opère en Italie. Alors que plusieurs coaches ont changé de banc, d’autres techniciens de grands clubs transalpins sont restés en poste. C’est notamment le cas d’Igor Tudor avec la Juventus Turin ou encore Antonio Conte avec Naples. Du côté de la Lazio, l’avenir de Maurizio Sarri était incertain en raison de la situation financière complexe du club de la capitale. Ce vendredi, tout est rentré dans l’ordre. Après un entretien téléphonique entre Maurizio Sarri et Claudio Lotito, le président de la formation romaine, l’ancien coach de Chelsea a prêté allégeance aux Laziales :

«Ce matin, le président Claudio Lotito et l’entraîneur Maurizio Sarri ont eu une conversation téléphonique longue et approfondie, au cours de laquelle les différents points abordés ont été longuement abordés concernant la situation réglementaire liée à l’indice de liquidité. Au cours de l’entretien, le président a, pour la première fois, exposé en détail la complexité technique de la législation et ses implications. M. Sarri, après avoir officiellement pris connaissance de la situation dans son intégralité, a confirmé sa pleine disponibilité à poursuivre avec détermination l’engagement pris envers le club et les supporters. Un choix du Commandant, qui réaffirme son profond attachement aux couleurs blanche et bleue et à tout le peuple de la Lazio, un peuple extraordinaire, qui mérite sérieux et cohérence.»