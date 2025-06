La patte Xabi Alonso se fait déjà sentir à Madrid, un retour de poids pour le PSG

La patte Xabi Alonso se fait déjà sentir

En Espagne, les performances du Real Madrid de Xabi Alonso enthousiasment. La victoire 3-0 contre Salzbourg a été convaincante, un succès qui porte la marque de l’ancien de Leverkusen. Entre autres, la disposition à trois défenseurs centraux tentée lors de ce match par l’entraîneur espagnol. Avec Aurélien Tchouameni dans une position reculée, il a pu tester ce qui a fait son succès en Bundesliga, et ça a payé. Une tactique qui diffère de celle de Carlo Ancelotti, bien plus traditionnelle, et que les joueurs assimilent de plus en plus. Et justement, parmi ces joueurs, Vinicius Jr. semble retrouver peu à peu son niveau sous les ordres de Xabi, avec un but et une passe décisive contre les autrichiens. Le Brésilien avait beaucoup pâti de l’arrivée de Kylian Mbappé dans son rendement offensif et semblait avoir perdu sa capacité de percussion, mais cette Coupe du monde des clubs montre des signes encourageants pour lui.

Un retour de poids pour le PSG

Le PSG se prépare en vue de son huitième de finale de Coupe du monde des clubs face à l’Inter Miami, un match qui devrait marquer le retour d’Ousmane Dembélé. L’ailier international français, parmi les favoris pour le Ballon d’Or, s’était blessé avec l’équipe de France contre l’Espagne en Ligue des Nations et avait loupé jusqu’alors le début de compétition avec Paris. Un renfort de poids pour les champions d’Europe 2025 dans leur quête de cette Coupe du monde des clubs.

La Juve veut recruter partout

La Juventus est extrêmement active sur le mercato, avec énormément de profils étudiés, surtout en défense, avec notamment un intérêt de la Vieille Dame pour Aymeric Laporte. La gifle 5-2 reçue contre Manchester City a sonné l’alarme pour les dirigeants turinois, et avec Bremer et Gatti, encore blessés, le chantier de la défense sera beaucoup étudié cet été. En plus de l’international espagnol, la Juventus ciblerait Leonardo Balerdi, le capitaine de l’OM. L’arrivée du défenseur argentin serait réclamée par Igor Tudor, qui l’a eu sous ses ordres à Marseille. Mais en plus de la défense, la Juve s’active aussi sur le front de l’attaque, avec le dossier Jonathan David qui prend de plus en plus d’ampleur. David Trezeguet a été interrogé concernant les potentielles cibles en attaque pour la Juve, et l’attaquant Canadien a les faveurs de la légende des Bianconeri.