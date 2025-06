Droits TV : Daniel Riolo inquiet après le retrait de Canal+

Alors qu’un terrain d’entente semblait être trouvé entre Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, et la LFP pour l’hébergement de la chaîne 100% Ligue 1 qui est sur le point de voir le jour, la chaine a finalement retiré sa proposition, estimant les exigences de l’organisme impossible à tenir en termes de prix. Un imbroglio qui ne rassure personne dans le football français, à commencer par le journaliste Daniel Riolo.

«Il va falloir payer les frais de production s’ils montent une rédaction, avec tous les emplois à créer. Avant qu’il y ait du rab à se partager, combien d’abonnés il va falloir ? Et puis si la chaîne est vendue avec un abonnement à 18€ ou 19€, alors là… On va être dans la boue, on va se rouler dedans», s’est emporté Riolo au micro de RMC, dressant un constat alarmant de la situation. Après Mediapro et DAZN, un nouveau fiasco à venir au palmarès de la LFP ?