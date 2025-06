Lens en discussion pour recruter Carlos Teran !

Désormais au complet, la nouvelle gouvernance du RC Lens travaille d’arrache-pied sur le mercato de concert avec Pierre Sage et son staff. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le travail est immense pour Jean-Louis Leca. Le nouveau directeur sportif lensois doit recruter un nouveau gardien tout en gardant à l’esprit qu’il faut renforcer une défense orpheline de Juma Bah et probablement bientôt de Facundo Medina. Mais le club artésien est confronté actuellement à la gourmandise de certains clubs qui fixent des prix très élevés pour leurs joueurs.

Cela amène Lens à travailler sur d’autres pistes voire d’en réactiver certaines. C’est le cas de Carlos Teran. Souvenez-vous, il y a un an, c’était lui qui était en pole pour remplacer un Kevin Danso alors sur le départ. Lens finalement s’était rabattu sur d’autres pistes. Mais la piste menant au roc défensif colombien n’a pas été abandonné. Solide dans les duels, en un contre un et bon de la tête, ce beau bébé d’un mètre 88 pour 85 kg a tout du prototype du défenseur central moderne. Titulaire en MLS depuis 2022, Carlos Teran, qui totalise 84 matches de MLS (4 buts) veut rejoindre l’Europe depuis plus d’un an et a de bonnes chances de débarquer en Artois. Selon nos informations, un accord est même sur le point d’être trouvé avec les Chicago Fire pour un transfert avoisinant les 3 M€.