AS Monaco : le numéro de Paul Pogba est connu !

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques semaines, Paul Pogba a enfin posé ses valises à Monaco ce samedi. Un travail de longue haleine qui a porté ses fruits pour les dirigeants monégasques qui mettent la main sur l’un des plus grands noms de la planète foot des dernières années.

Une arrivée en grande pompe et gratuite pour les Asémistes qui n’ont pas eu non plus à chambouler leur grille salariale pour accueillir le champion du monde 2018. Sur le Rocher, l’ancien de la Juventus Turin portera le numéro 8 comme l’a dévoilé ce samedi le club de la Principauté. Un énorme coup pour la Ligue 1, pour l’ASM et pour le joueur qui a sûrement envie de retrouver le devant de la scène après plusieurs épreuves compliquées ces dernières années.