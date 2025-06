L’AS Monaco s’offre le gros coup Paul Pogba !

Le jour de la délivrance est enfin arrivé pour Paul Pogba. Suspendu quatre ans après un contrôle positif aux métabolites non endogènes de la testostérone (DHEA) à l’issue du match Juventus-Udinese le 20 août 2023, Paul Pogba avait remporté une première victoire en voyant sa sanction ramenée à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Une première bonne nouvelle.

Autorisé à rejouer depuis le 10 mars dernier, Pogba n’a toutefois pas suscité l’emballement général. Quelques formations telles que l’Olympique de Marseille ou DC United ont bien approché le clan Pogba, mais les exigences financières et l’état physique d’un joueur n’ayant plus rejoué un match officiel depuis le 3 septembre 2023 ont freiné un bon nombre de courtisans.

Une opportunité en or pour le Mondial 2026

Au final, comme nous vous l’avions relevé en exclusivité, c’est Monaco qui a décidé de tenter sa chance. Al-Ittihad a bien essayé d’attirer le champion du monde 2018 en Arabie saoudite, mais c’est bien la Ligue 1 que le milieu va découvrir à 32 ans. Sur son compte X, l’AS Monaco vient d’officialiser la nouvelle. «L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Paul Pogba. Le Champion du Monde tricolore s’engage pour 2 saisons et est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027», ajoute le communiqué. Passé par Le Havre, mais rapidement parti à MU lorsqu’il était encore mineur, Pogba va donc découvrir le championnat de France.

Un sacré coup médiatique pour l’ASM, mais un sacré pari aussi. De son côté, Pogba - qui a signé un contrat de deux saisons - va tenter de se relancer dans un club offrant un environnement plus tranquille qu’à l’OM, tout en disputant la Ligue des Champions. Une opportunité à saisir, si la Pioche veut aller à la Coupe du Monde 2026. Et s’il arrive à signer un retour fracassant, qui plus est en L1, Pogba sait que Didier Deschamps sera aux premières loges pour l’observer.