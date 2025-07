Le Barça veut renégocier à la hausse son contrat avec Spotify

C’est la course aux millions au FC Barcelone. Le club catalan cherche à renégocier son contrat de sponsoring principal avec Spotify, qui court jusqu’au 30 juin 2026 et rapporte actuellement environ 65 millions d’euros par saison, potentiellement rehaussés à 70 millions via des bonus, ainsi que 5 millions supplémentaires pour les droits de nommage du Camp Nou (passant à 20 millions annuels à partir de 2026). De son côté, la firme suédoise dispose d’une option unilatérale pour prolonger l’accord de 2026 à 2030 (avec une majoration de 10 M€), puis éventuellement jusqu’en 2034 avec une nouvelle hausse de 10 M€, pour atteindre jusqu’à 80 M€ annuels.

Mais forts de leur succès sportif récent, les Blaugranas estiment qu’en 2025, la valeur réelle du maillot dépasse désormais les 120 M€ par saison, portée par le rayonnement mondial du Barça, ses ventes records de produits dérivés et l’influence croissante de jeunes talents comme l’Espagnol Lamine Yamal (18 ans). D’après Sport, après avoir mené des études de marché via son service commercial, la direction barcelonaise estime qu’elle pourrait obtenir de meilleures propositions que celles prévues dans l’option d’extension unilatérale du géant du streaming musical. Le club se dit prêt à rouvrir les discussions, voire à écouter d’autres propositions concurrentes. Une approche similaire à celle adoptée récemment dans le dossier Nike, avec qui le Barça a prolongé après avoir analysé une offre de Puma.