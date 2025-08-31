Serie A : l’Inter chute contre l’Udinese, la Lazio déroule

En clôture de la 2e journée de Serie A, deux rencontres étaient programmées, ce dimanche soir à partir de 20h45. Au Giuseppe Meazza, l’Inter Milan accueillait l’Udinese et les Intéristes ont rapidement pris les devants grâce à Dumfries (17e). Oui mais voilà, dans la foulée, Davis a égalisé sur penalty (22e) avant qu’Atta (40e) ne donne l’avantage aux visiteurs.

Au retour des vestiaires, le tableau d’affichage n’évoluait plus et l’Inter chutait pour la première fois de la saison. Dans l’autre affiche, la Lazio, tombée face à Côme le week-end dernier, a déroulé contre Sassuolo (4-0) grâce à des réalisations de Guendouzi (3e), Zaccagni (10e), Castellanos (41e) et Dia (82e). Au classement, l’Inter est 6e, la Lazio remonte au 8e rang.