L’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven visent Yoann Cathline

Cette saison, Yoann Cathline a réalisé une grande saison avec Utrecht. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 25 matches d’Eredivisie, l’ailier de 22 ans a été l’un des joueurs offensifs les plus dangereux du championnat néerlandais. Un nouveau statut qui attise forcément les convoitises aux Pays-Bas. En effet, selon nos informations, l’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven sont à ses trousses.

Alors qu’Utrecht avait levé l’option d’achat de 3,5 millions d’euros pour enrôler définitivement le natif de Champigny-sur-Marne, ce dernier peut partir cet été contre une somme abordable. Néanmoins, les dirigeants d’Utrecht désirent un montant plus conséquent pour vendre l’un de ses meilleurs joueurs. En parallèle, des clubs allemands, anglais et français observent sa situation.