L’OM relance la piste Sacha Boey

En novembre dernier, Sacha Boey s’était entretenu dans les colonnes de FM dans le cadre d’un évènement organisé par l’équipementier Under Armour. L’occasion pour le joueur du Bayern Munich de nous en dire plus sur la vision qu’il a d’un latéral droit moderne. En tant que spécialiste du poste, son avis était forcément précieux. «Un latéral moderne doit être complet, il faut qu’il sache à la fois défendre et attaquer. Il faut aussi qu’il puisse jouer dans l’axe parfois pour libérer l’espace pour son ailier. En fait, aujourd’hui, un latéral, il faut qu’il sache pratiquement tout faire», nous avait-il expliqué.

Par la suite, il avait évoqué les différences entre la Ligue 1 et la Bundesliga. Deux championnats qu’il connaît sur le bout des doigts et des pieds. «La Ligue 1, c’est trop dur, parce que les excentrés contre lesquels tu joues, c’est des excentrés qui sont là pour te fixer et qui vont tous vite donc ça veut qu’il faut être concentré tout le match. En Bundesliga, c’est différent, par exemple un joueur comme moi peut gérer son match avec sa vitesse. En Ligue 1, je ne pouvais pas faire ça.» Une ligue qu’il a découverte avec le Stade Rennais puis Dijon, avant de signer à Galatasaray et enfin à Munich.

L’OM apprécie Sacha Boey

Mais il n’est pas impossible que sa prochaine étape soit en France. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille, qui recherche un latéral droit et qui a laissé de côté la piste Nelson Semedo, s’intéresse tout particulièrement à son cas. Son profil et ses qualités sont appréciés. Cela était déjà le cas l’hiver dernier, puisque son nom avait été déjà mentionné dans la cité phocéenne. Six mois plus tard, Sacha Boey plaît toujours autant aux Olympiens. D’autant que le Franco-Belge n’est pas un titulaire indiscutable en Bavière. En 2024-25, il a été utilisé à 18 reprises toutes compétitions confondues, mais seulement 8 fois en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer 1 but et de délivrer 4 assists.

Il faut aussi préciser qu’il a été stoppé à plusieurs reprises durant l’année à la suite de pépins physiques. En effet, il a été arrêté 62 jours entre septembre et novembre en raison d’une déchirure au ménisque (12 matches manqués). Ensuite, c’est une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains durant 39 jours (5 matches ratés). Ceci explique aussi le fait qu’il a moins joué. Cela n’a donc pas échappé à l’OM qui est séduit par le joueur de 24 ans et veut un prêt avec option d’achat. Mais il y a de la concurrence puisque plusieurs écuries anglaises sont aussi intéressées selon nos informations. De son côté, Sacha Boey se verrait bien continuer au Bayern Munich, où son contrat prend fin en 2028. Le club bavarois est, de son côté, ouvert à un départ en transfert sec.