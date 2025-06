Burnley casse sa tirelire pour Loum Tchaouna !

C’est bouclé pour l’avenir de Loum Tchaouna. Encore en lice à l’Euro Espoirs jusqu’à la défaite 3-0 des Bleuets hier face à l’Allemagne, l’ailier formé à Rennes se savait courtisé. Concentré sur le tournoi, Tchaouna avait néanmoins préféré prendre son temps avant de trancher pour son avenir, même si son envie de rejoindre Burnley était bien réelle.

Un terrain d’entente devait être trouvé entre la Lazio, qu’il avait rejoint il y a un an en provenance de la Salernitana pour 8 millions d’euros, et donc Burnley, promu en Premier League. Selon nos informations, c’est chose faite, puisqu’un accord à hauteur de 15 millions d’euros a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur de 21 ans. La Lazio conservera un pourcentage à la revente à hauteur de 15%. Cette saison, Tchaouna avait joué 24 matchs de Serie A avec le club italien, pour un but. Il va donc découvrir un nouveau championnat, mais aussi retrouver un coéquipier de sélection, Maxime Estève, qui sort d’une saison XXL avec les Clarets.