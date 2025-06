L’Atlético piste Matteo Ruggeri

En quête d’un nouveau latéral gauche, l’Atlético de Madrid a activé plusieurs pistes, et semble désormais se concentrer sur Matteo Ruggeri, jeune joueur de 23 ans évoluant à l’Atalanta Bergame. Alors que celle menant à Théo Hernandez s’est considérablement refroidie - le joueur de l’AC Milan se rapprochant d’un transfert vers Al Hilal en Arabie saoudite - Ruggeri apparaît désormais comme une alternative très sérieuse. Capable d’évoluer comme latéral gauche mais aussi piston, Ruggeri a disputé 30 matchs de Serie A cette saison, délivrant trois passes décisives. Il est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club italien.

Après le dossier Théo Hernandez, l’Atlético a aussi étudié les profils de Lucas Digne (Aston Villa) et Andrew Robertson (Liverpool). Mais selon Marca ces deux options auraient été écartées en raison d’un manque de vitesse. Matteo Ruggeri, lui, coche davantage de cases. En effet, il est bien plus jeune (23 ans contre 31 pour Digne et Robertson), et beaucoup plus grand (1m87 contre 1m78). C’est un joueur déjà aguerri au plus haut niveau européen, en témoignent ses sélections avec l’Italie et ses prestations remarquées, notamment son but splendide face à l’OM en demi-finale de Ligue Europa lors de l’édition 2023-2024. L’été du natif de San Giovanni promet donc d’être animé.