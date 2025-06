Stéphane Guy va réintégrer Canal+ après l’annulation de son licenciement

Quatre ans et demi après son licenciement, Stéphane Guy va réintégrer Canal+ à la rentrée 2025. L’ancien commentateur vedette a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Paris, qui a annulé son licenciement survenu en décembre 2020, a annoncé son avocat Olivier Khatcikian, estimant qu’il n’avait pas abusé de sa liberté d’expression en soutenant à l’antenne son collègue Sébastien Thoen, évincé à l’époque par la chaîne.

La juridiction a ordonné sa réintégration et condamné Canal+ à lui verser plus de 700 000 euros au titre des salaires non perçus. « Stéphane Guy se réjouit de rentrer à la maison Canal, sans ressentiment et avec la passion intacte de son métier », a déclaré son avocat. En attendant, le journaliste avait continué d’exercer sur RMC Sport et dans l’émission After Foot.