L1 : les clubs pourront vérifier les tifos avant les matchs à partir de la saison prochaine

C’est une sacré nouveauté dans les tribunes de Ligue 1. Le ministère de l’Intérieur et la LFP ont signé une convention de 35 pages visant à renforcer la sécurité autour des matchs de football en France. Parmi les nouvelles dispositions, figure l’obligation, dès la saison prochaine, pour les groupes de supporters de transmettre en amont aux clubs les photos de leurs tifos, afin d’en contrôler le contenu. L’objectif est d’empêcher la diffusion de messages à caractère politique, idéologique, religieux ou insultant, conformément au règlement intérieur désormais imposé à tous les stades.

Si certains groupes de supporters, souvent en lien étroit avec leur club, adoptent déjà cette pratique, d’autres, plus critiques ou en conflit avec leur direction, pourraient tenter de résister à cette mesure. La convention stipule que les clubs, avec l’appui des forces de l’ordre si nécessaire, seront responsables de faire appliquer ce règlement via des contrôles, fouilles et une surveillance renforcée.