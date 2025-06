Le Bayern tombe d’accord avec une sensation pistée par le Real Madrid, le grand plan de Madrid pour Franco Mastantuono

Woltemade se dirige vers le Bayern

Nick Woltemade, star montante de Stuttgart et buteur vedette de l’équipe U21 allemande, souhaite quitter le club cet été pour rejoindre le Bayern Munich. Malgré un contrat jusqu’en 2028, il refuse de prolonger son bail après une offre salariale insuffisante de Stuttgart. Le Bayern, motivé, prépare des négociations rapides et devra aligner environ 60 millions d’euros pour convaincre Stuttgart de lâcher sa pépite. Woltemade est actuellement en pleine forme à l’Euro U21, où il est le meilleur buteur, ce qui renforce sa cote. Le Bayern espère finaliser ce transfert cet été, sous le regard attentif de Julian Nagelsmann, ancien entraîneur du Bayern Munich et actuel sélectionneur de la sélection allemande.

La suite après cette publicité

Le Real a un plan pour Mastantuono

Franco Mastantuono, 17 ans, quittera River Plate pour rejoindre le Real Madrid le 14 août, jour de sa majorité et date à laquelle il sera officiellement présenté. Avant cela, il profitera de quelques semaines pour s’installer à Madrid et s’entraîner seul sous la supervision du club afin de préparer son adaptation au football européen. Bien que ne pouvant pas encore s’entraîner avec l’équipe, Madrid mise sur lui comme une recrue à fort potentiel, prête à obtenir du temps de jeu rapidement. Le jeune joueur a été élu MVP lors de sa dernière rencontre internationale avec l’Argentine et s’apprête à entamer une nouvelle étape importante. Xabi Alonso et le staff suivront de près sa progression durant cette période.

Lamine Yamal marche dans les pas de Messi

Lamine Yamal héritera du numéro 10. Comme le relaye le Mundo Deportivo sur sa Une, le FC Barcelone s’apprête à confier son maillot le plus mythique à Lamine Yamal, en pleine ascension. Le prodige de 17 ans, qui fêtera ses 18 ans le 13 juillet, recevra officiellement le numéro 10, laissé vacant par Ansu Fati, qui va filer en prêt à Monaco. Ce choix n’est pas qu’un symbole : le Barça entend construire son avenir offensif autour de Lamine, tout en capitalisant sur le marketing. Le timing est parfait : à la reprise, le jeune ailier sera déjà vêtu du numéro porté autrefois par Ronaldinho, Messi ou Maradona.