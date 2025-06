Real Madrid : la sensation Gonzalo García provoque un énorme malaise dans le vestiaire

Encore inconnu auprès du grand public il y a encore quelques jours, Gonzalo Garcia est le premier gros coup gagnant du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Profitant des absences de Kylian Mbappé et Endrick, le jeune buteur de 21 ans a été impliqué dans tous les matches de poules de la Coupe du Monde des Clubs avec son club formateur. Buteur contre Al-Hilal (1-1), puis passeur décisif contre Pachuca (3-1), il a de nouveau marqué contre le Red Bull Salzbourg (3-0) en confirmant son statut de jeune espoir.

La suite après cette publicité

Gonzalo Garcia a «parfaitement réussi à devenir un élément clé. Il peut offrir ce qu’il a fait lors du dernier match, c’est pourquoi j’ai misé sur lui lorsque Kylian n’était pas disponible. Il a marqué un but et s’est créé trois occasions. C’est important d’avoir des joueurs avec ce sens du but», assure Xabi Alonso à son sujet. «C’est le numéro neuf typique, qui sait attendre son opportunité, qui bouge bien. Je suis très content pour lui. Il a des qualités de Raúl dans ses mouvements».

La suite après cette publicité

Gonzalo Garcia est passé devant Endrick et Rodrygo

Des déclarations élogieuses… mais qui ont beaucoup inquiété en interne. Notamment auprès de Endrick, forcément déçu par sa blessure en sachant qu’il aurait pu gagner de précieux points durant ce Mondial des Clubs auprès de son nouvel entraîneur. Marca explique que l’attaquant brésilien est «devenu nerveux» face au bruit généré par le bon travail de son jeune concurrent et aurait même accéléré sa préparation pour être de retour au plus vite avant la fin de la compétition.

Car même s’il ne sera logiquement plus aligné quand Kylian Mbappé reviendra, Gonzalo Garcia aurait d’ores et déjà gagné sa place de premier remplaçant offensif auprès de Xabi Alonso. Devant Endrick et même Rodrygo, annoncé sur le départ du Real Madrid cet été, avec un prix déjà fixé à 90 M€. Mais pour Endrick, la situation est plus délicate, car il ne peut même pas être aux côtés de son groupe, lui qui s’entraîne à part depuis Valdebebas, en Espagne, et perd donc des points auprès de Xabi Alonso. Endrick va devoir garder confiance avant son retour à la compétition.