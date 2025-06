Real Madrid : la recrue totalement inattendue de Xabi Alonso pour oublier Kylian Mbappé

La patte Xabi Alonso commence doucement, mais sûrement à s’imprimer du côté du Real Madrid. Arrivé du Bayer Leverkusen afin d’assurer la suite derrière Carlo Ancelotti nommé sélectionneur du Brésil, le technicien espagnol fait ses débuts depuis quelques jours avec la Coupe du monde des Clubs. Après un premier match difficile contre Al-Hilal (1-1), la deuxième sortie contre Pachuca (3-1) a été de meilleure facture malgré une infériorité numérique depuis la 7e minute. Dans ces deux rencontres, une constance s’est retrouvée, la présence en pointe de l’attaque du jeune Gonzalo Garcia (21 ans) qui a profité des absences de Kylian Mbappé et Endrick pour jouer.

La suite après cette publicité

Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a su rentabiliser son temps de jeu. Buteur lors du premier match où il a permis à son équipe d’éviter la défaite, il a ensuite été passeur décisif pour Arda Güler contre Pachuca. De quoi rassurer sur sa capacité à jouer un rôle à l’avenir du côté du Real Madrid. Utilisé à 4 reprises la saison dernière (1 but et 1 offrande), il avait sorti un excellent exercice au sein de la Castilla (25 réalisations et 4 passes décisives en 36 rencontres). Capable de jouer sur tout le front de l’attaque, le buteur a ainsi exploité au mieux les occasions qui lui ont été données. Créatif, pouvant décrocher ou conclure, il offre un nouveau profil à l’attaque du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Le nouveau Joselu du Real Madrid

Alors que le club merengue se cherche un nouveau "Joselu", un attaquant remplaçant d’expérience bon dans le jeu aérien et avait notamment coché Ante Budimir d’Osasuna, le Real Madrid s’est peut-être rendu compte qu’elle avait un remplaçant avec un profil beaucoup plus proche de Karim Benzema dans son effectif. S’il ne faut pas s’enflammer pour autant et que Gonzalo Garcia est bien loin de marcher sur les pas du Ballon d’Or 2022, l’optimisme l’entourant se fait clairement ressentir du côté de l’Espagne. Xabi Alonso qui voulait le voir en action lors de cette Coupe du monde des Clubs et il a bien vu.

«Gonzalo Garcia peut offrir ce qu’il a fait lors du dernier match, c’est pourquoi j’ai misé sur lui lorsque Kylian n’était pas disponible. Il a marqué un but et s’est créé trois occasions. C’est important d’avoir des joueurs avec ce sens du but», expliquait d’ailleurs le technicien basque. Ce dernier qui a été bluffé des prestations de Gonzalo Garcia aurait même décidé de compter sur lui pour la saison à venir selon As. Un rôle à la Joselu pour lui ? Joselu lui-même est séduit par le joueur de 21 ans comme il l’a déclaré à DAZN : «j’ai adoré Gonzalo, il va beaucoup donner à Madrid.»