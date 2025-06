AS Monaco : nouvelles révélations incroyables sur Paul Pogba !

Pogback. Samedi, l’AS Monaco annonçait la signature et le retour de Paul Pogba suite à sa suspension pour dopage. C’est donc du côté de la Principauté que le milieu de 32 ans va tenter de relancer sa carrière. Forcément, beaucoup de fans, de Monaco mais pas que, sont très hypés à l’idée de revoir La Pioche sur les terrains, et encore plus en Ligue 1, championnat où il n’a jamais évolué. D’autres en revanche ont quelques doutes.

La suite après cette publicité

Il faut dire que le dernier match de la recrue star monégasque remonte à septembre 2023, soit presque deux ans sans avoir disputé la moindre rencontre en compétition officielle. Ce qui peut logiquement soulever des questions sur le temps d’adaptation qu’il va avoir et sur sa capacité à retrouver un rythme de compétition. Mais a priori, il n’y a pas matière à s’inquiéter…

La suite après cette publicité

Des révélations positives

Roger Caibe Rodriguez, préparateur physique personnel du joueur passé par Manchester United et la Juventus depuis l’automne 2024, a ainsi donné des nouvelles de son client dans Le Parisien, et elles sont plutôt rassurantes. « Il était un peu 'rouillé' quand il m’a rejoint mais plein d’excitation, impatient de prouver au monde entier qu’il est de retour, et avec un état d’esprit… son état d’esprit - après tout ce qu’il a vécu - vraiment je n’ai jamais rien vu de tel de toute ma vie », a-t-il d’abord expliqué.

« S’il peut redevenir un joueur de haut niveau ? À 100 %. Il est plus intelligent maintenant, dans sa façon de voir le jeu, sa façon d’influencer le jeu, tout ça est meilleur… C’est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs que j’ai vus dans ma vie. Mais il a encore besoin d’entraînement collectif… À Miami nous nous entraînions seulement avec quelques pros, quelques joueurs de haut niveau - et il brillait devant eux - mais ce n’était pas en équipe », a-t-il indiqué par la suite, rajoutant que le rêve de Pogba n’est autre que de retrouver les Bleus… Autant dire qu’on a hâte de le voir à l’oeuvre sous ses nouvelles couleurs et, pourquoi pas, de retour en équipe de France.