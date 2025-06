PSG : Luis Enrique veut mettre en place un plan anti-Messi

Longtemps partenaires au sein d’un FC Barcelone devenu légendaire en 2015, Luis Enrique et Lionel Messi vont cette fois-ci se faire face en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, l’un sur le banc du Paris Saint-Germain et l’autre sous le maillot de l’Inter Miami. Un affrontement que le coach parisien prend plus que jamais au sérieux, connaissant les dangers que peut apporter l’argentin.

«C’est le meilleur joueur de l’histoire pour moi. Il continue à être compétitif au haut niveau, en jouant tous les jours. Il a une gestion des déplacements et des situations de jeu impressionnante. Si on veut le stopper, on n’a pas besoin que d’un seul joueur mais plusieurs. On doit passer la balle, la garder. Messi peut dribbler n’importe quel joueur», a expliqué Enrique en conférence de presse avant la rencontre. Pour son deuxième match contre une équipe de MLS, c’est un vrai défi qui attend le PSG.

