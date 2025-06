Le Real Madrid n’a pas tranché pour Gonzalo Garcia

Encore buteur en fin de rencontre face à Salzburg, Gonzalo Garcia est la surprise du chef concoctée par Xabi Alonso. En l’absence de Kylian Mbappé, malade et hospitalisé pendant la phase de poule, le jeune buteur madrilène a brillé, avec deux buts lors de ses trois sorties en Coupe du monde des clubs. De quoi ravir son entraîneur, Xabi Alonso.

«Je l’ai beaucoup suivi à la Castilla, pas seulement lui. Honnêtement, ce qu’il fait n’est pas une surprise ; c’est un joueur de qualité. Il me fait penser à Raúl, toujours au bon endroit, attendant l’opportunité, se créant des occasions et se battant pour les conclure. Je suis très content pour lui, et on a besoin d’encore plus de lui. J’en redemande.» Avec ses performances pour remplacer au pied levé le buteur français, Gonzalo s’est il offert un avenir au Real la saison prochaine ? Son coach a répondu : «il n’y a pas de décision concernant le début de la saison 2025-26… nous sommes concentrés sur la Coupe du Monde avec les joueurs que nous avons. La Coupe du Monde est révélatrice, mais il n’y a pas de décision». Inconnu du grand public il y a trois semaines, Gonzalo s’est fait un nom, et pourrait attirer les prétendants qui vont avec…