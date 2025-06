Barcelone : Raphinha n’a pas peur de la concurrence avec Nico Williams

Après des débuts mitigés au FC Barcelone, Raphinha vient de faire taire tout le monde en à peine un an. Joueur le plus décisif d’Europe avec Mohamed Salah, l’ancien rennais est devenu un candidat au Ballon d’or, portant le Barça en Ligue des Champions. Suite à la probable signature de Nico Williams au FC Barcelone cet été, le joueur brésilien n’a pas hésité à ouvrir la porte au joueur basque, même s’il vient jouer en attaque et lui apporter de la concurrence.

La suite après cette publicité

«Tout joueur qui vient au club pour apporter sa contribution est le bienvenu. Je pense que quiconque vient avec la mentalité de venir, de travailler et de faire des efforts pour le bien de l’équipe est le bienvenu», a déclaré le natif de Porto Alegre lors d’un événement promotionnel à São Paulo. Raphinha, Lamine Yamal et Nico Williams, le Barça peut se créer une armée sur les ailes pour la saison à venir…