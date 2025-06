L’entraîneur de Palmeiras fracasse les médias après la dépression d’Estevao

Parmi les nombreux achats réalisés l’été dernier par la direction de Chelsea, un est passé sous les radars, car le joueur n’a pas rejoint immédiatement le club : Estevao. Laissé en prêt à Palmeiras, le jeune attaquant traverse une période compliquée mentalement, avec beaucoup d’incertitudes planant sur son avenir. De quoi faire exploser Abel Ferreira, son entraîneur du côté du Brésil.

«Ce n’est qu’un enfant et il vient d’être échangé. C’est normal d’être anxieux et nerveux quand on est un enfant, qu’on a un rêve et qu’on le voit se réaliser. C’est normal qu’il ressente cela, et beaucoup d’entre vous l’ont massacré. Regardez ce que vous lui faites, regardez ce que vous faites aux jeunes joueurs. Je comprends que c’est ce qui fait vendre, ce qui génère le plus de clics, c’est le sang», a souligné le manager portugais avec véhémence. À seulement 18 ans, Estevao est déjà un titulaire indiscutable à Palmeiras, et a réalisé une belle phase de poule en Coupe du monde des clubs, hissant son club en huitième de finale.