Real Madrid : Trent Alexander-Arnold évoque ses premiers pas

Titulaire lors des trois matches de poules de cette Coupe du monde des clubs, Trent Alexander-Arnold a rendu une copie très aboutie cette nuit contre Salzburg, sa meilleure depuis son arrivée au Real Madrid. l’ancien de Liverpool a d’ailleurs remercié l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, et ses nouveaux coéquipiers pour avoir «fait tout leur possible» pour qu’il se sente le bienvenu après son transfert estival avancé.

«Chaque joueur m’impressionne. Depuis mon match contre le Real Madrid, je savais que tous les joueurs étaient de classe mondiale. Mais vu leur comportement, quand on arrive, on s’attend à ce que ce soit très intimidant, on ne sait pas à quoi s’attendre. Mais l’accueil était très chaleureux, ils m’ont tout de suite mis à l’aise, c’était incroyable», a raconté l’international anglais après la rencontre. Un contexte qui pourrait permettre à TAA de franchir un cap ?

