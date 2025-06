Real Madrid : le retour de Kylian Mbappé pose un sérieux problème à Xabi Alonso

Le prochain match du Real Madrid sera suivi de très près par les fans de football. Après des débuts en dilettante, la formation de Xabi Alonso a déroulé son football lors du troisième match de groupe de la Coupe du Monde des Clubs. Face à Salzbourg, la Casa Blanca a déroulé (3-0) et la tactique mise en place par le nouveau coach madrilène commence enfin à porter ses fruits. Pour la première fois depuis sa prise de fonction, Xabi Alonso a réussi à animer comme il le voulait son équipe aussi bien sur le secteur défensif qu’offensif.

Face à la Juventus, il faudra récidiver, mais cette fois-ci avec un élément en plus, et pas des moindres : Kylian Mbappé. Le Français a manqué toute la compétition en raison d’une gastro entérite aiguë. Très affaibli et hospitalisé à Miami, il avait manqué quasi tous les entraînements du club madrilène jusqu’ici. Mais, il va enfin faire son retour face à la Juventus. Selon les informations de Marca, il a participé, normalement, aux dernières séances d’entraînement du Real Madrid et il lui reste encore trois séances avant le choc face au club italien.

Mbappé doit vite s’adapter

Avant le match face à Salzbourg, Mbappé, tout juste de retour, avait échangé avec Xabi Alonso et le staff médical et il avait été convenu de le laisser au repos pour ne pas précipiter son retour. Cette fois, c’est la bonne et il va faire son retour dans le groupe face à la Juve. Mais sera-t-il directement titulaire ou d’abord sur le banc des remplaçants ? C’est la question que se pose actuellement Xabi Alonso. En son absence, le coach espagnol a misé sur le jeune Gonzalo Garcia qui a parfaitement saisi sa chance avec 2 buts et 1 passe décisive en 3 matches.

Surtout, l’Espagnol a un profil qui colle parfaitement aux exigences tactiques de Xabi Alonso avec une capacité à presser et à répéter les efforts. Le quotidien madrilène Marca explique ainsi que le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts au pressing. Car Xabi Alonso souhaite associer le Français à Vinicius Jr mais avec une grosse flexibilité dans les déplacements dans l’axe et donc les courses défensives. Le Brésilien semble avoir compris ce que demandait son entraîneur. Reste à savoir si ce sera le cas de Mbappé. Mais Xabi Alonso espère que sa star va lui faciliter le travail car si l’équipe déroule tactiquement avec Gonzalo Garcia, elle va repartir de 0 avec Mbappé et va donc devoir redevelopper des automatismes. Xabi Alonso se creuse déjà la tête.