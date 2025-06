Un cadre du Real Madrid va faire son retour contre la Juve

234 jours après sa rupture du ligament croisé, Eder Militao va faire son retour sur les terrains. Le Brésilien a pleinement participé aux séances de groupe et progresse dans sa préparation, à tel point que, selon AS, il a toutes les chances d’être retenu contre la Juventus mardi prochain et, si le calendrier le permet, de jouer ses premières minutes depuis sept mois.

Avant ça, Militao avait déjà subi une première rupture du ligament croisé sur son autre genou, et va cette fois pouvoir totalement revenir après avoir pris le temps de la rééducation. Son retour va permettre à Xabi Alonso d’enfin mettre en place sa défense à trois tant attendue, qui avait fait de Leverkusen l’une des places fortes du football mondial ces dernières années. Il rejoindrait Rudiger et Huijsen dans un trio à l’aise avec le ballon.

