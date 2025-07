Le Real Madrid veut s’offrir le meilleur joueur de l’Euro U19 !

L’été sera chaud du côté du Real Madrid. Auteur d’une saison décevante, le club de la capitale espagnole s’offre un nouveau look depuis l’arrivée de son coach Xabi Alonso. Ainsi, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen sont déjà arrivés quand Franco Mastantuono a été recruté, mais fera sa grande arrivée à l’hiver prochain. Désireux de travailler avec de jeunes éléments, Xabi Alonso a également révélé le prometteur attaquant Gonzalo Garcia (21 ans) au cours de la Coupe du monde des Clubs.

Une volonté de miser sur la jeunesse qui a donc poussé le Real Madrid à suivre de près les compétitions jeunes. Au cours du dernier Euro U19, un joueur a tiré son épingle du jeu, il s’agit de Kees Smit (19 ans). Sacré vainqueur de la compétition avec les Pays-Bas, il a marqué dans quatre des cinq matches (toutes les rencontres à l’exception de la finale). Meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, le milieu offensif a montré qu’il allait falloir compter sur lui à l’avenir.

Le Real Madrid veut qu’il fasse pression sur l’AZ Alkmaar

Vainqueur de la Youth League 2023 avec l’AZ Alkmaar contre l’Hajduk Split, Kees Smit a eu pas mal de temps de jeu que ce soit avec la réserve qui évolue en deuxième division (8 buts et 5 offrandes en 13 matches) ou bien en équipe première (2 buts et 2 passes décisives en 30 rencontres). Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la formation néerlandaise est en train de grandir et montré déjà de fortes capacités, ce qui a convaincu le Real Madrid de passer à la vitesse supérieure selon AS.

Si rien n’est signé et qu’aucun accord n’est à l’ordre du jour, la Casa Blanca est passé à l’action et aurait approché le joueur afin que ce dernier puisse pousser pour son départ. Moins cher que d’autres options d’avenir comme Hugo Larsson (Eintracht Francfort) et Angelo Stiller (Stuttgart), le natif d’Heiloo est apprécié pour ses qualités d’organisateur. Si on est au stade des premières approches pour le moment et que des rivaux comme le FC Barcelone ont aussi coché son nom, le Real Madrid est séduit par ce que réalise Kees Smit.