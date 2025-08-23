Real Madrid : le retour d’Endrick se précise
Après une rechute en juillet d’une blessure initialement survenue en mai, Endrick poursuit la phase finale de sa récupération. L’objectif est d’être totalement rétabli après la trêve internationale de septembre, avec une possible apparition contre la Real Sociedad (13 ou 14 septembre) en ligne de mire, explique le quotidien AS.
Le jeune attaquant multiplie les efforts à Valdebebas : course continue, reprise sur le terrain, et bientôt des exercices en groupe. Le staff ne veut prendre aucun risque et privilégie une reprise progressive, sans précipitation. Le club compte sur lui pour l’ensemble de la saison, d’autant plus que l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) porte désormais le numéro 9 et nourrit l’ambition de convaincre Xabi Alonso, tout en gardant un œil sur la Coupe du Monde 2026.
