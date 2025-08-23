Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : le retour d’Endrick se précise

Par André Martins
1 min.
Endrick sur le banc de touche du Real Madrid @Maxppp

Après une rechute en juillet d’une blessure initialement survenue en mai, Endrick poursuit la phase finale de sa récupération. L’objectif est d’être totalement rétabli après la trêve internationale de septembre, avec une possible apparition contre la Real Sociedad (13 ou 14 septembre) en ligne de mire, explique le quotidien AS.

La suite après cette publicité

Le jeune attaquant multiplie les efforts à Valdebebas : course continue, reprise sur le terrain, et bientôt des exercices en groupe. Le staff ne veut prendre aucun risque et privilégie une reprise progressive, sans précipitation. Le club compte sur lui pour l’ensemble de la saison, d’autant plus que l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) porte désormais le numéro 9 et nourrit l’ambition de convaincre Xabi Alonso, tout en gardant un œil sur la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier