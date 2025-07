OM : les détails financiers du transfert de Medina

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais acté, Facundo Medina va bel et bien quitter le RC Lens pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Si le souhait du joueur était connu de tous et qu’il souhaitait tenter une nouvelle aventure sur la Canebière, fallait-il encore trouver un accord entre les deux clubs. Après des semaines de négociation, c’est désormais chose faite.

Et si un transfert de l’ordre de 22 M€ a été évoqué, c’est une autre opération qui a été négociée entre les deux clubs. Selon nos informations, le défenseur central argentin de 26 ans va rejoindre Marseille dans le cadre d’un prêt payant de 2 M€ assorti d’une obligation d’achat de 18 M€. L’opération devrait donc coûter plus d’une vingtaine de millions d’euros au club phocéen (+2 M€ de bonus facilement atteignables). Pour rappel, Facundo Medina est attendu à Marseille dès demain our passer la traditionnelle visite médicale.