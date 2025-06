OL : les premiers mots de la nouvelle présidente Michele Kang

Nommée présidente de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang (66 ans) succède à John Textor. Une mission compliquée mais dans les cordes de la femme d’affaires américaine, qui a livré ses premières impressions sur le site officiel des Gones.

La suite après cette publicité

« Nous entrons dans une période critique pour l’OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael (Gerlinger, nouveau DG), l’équipe de direction de l’OL et le Conseil d’administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà.» L’OL est entré dans une nouvelle ère ce lundi.