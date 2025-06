OL : John Textor réagit à son départ et règle ses comptes

Une semaine de folie. Depuis le 24 juin, l’Olympique Lyonnais s’agite dans tous les sens. Mardi dernier, la DNCG a décidé de rétrograder l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Dans la foulée, de nombreux supporters ont réclamé la tête de John Textor, de plus en plus fragilisé. Dans le même temps, un retour de Laurent Prudhomme, qui avait été évincé de son poste de Directeur Général quelques semaines plus tôt, a été évoqué jeudi. Vendredi, c’est finalement le duo Michele Kang-Michael Gerlinger qui a été cité pour prendre le relai de Textor, qui souhaitait prendre du recul conscient de ne pas avoir mené à bien sa mission à Lyon.

Eagle Football approuve ces changements

Ce lundi, l’Olympique Lyonnais a tranché et a annoncé le départ de l’homme d’affaires américain. «L’Olympique Lyonnais (OL) a confirmé aujourd’hui des changements au sein de son équipe de direction, en nommant Michele Kang au poste de Présidente du club et Présidente-Directrice générale d’Eagle Football Group et Michael Gerlinger au poste de Directeur Général du club (…) John Textor a démissionné de ses fonctions de direction au sein de l’Olympique Lyonnais, y compris du Conseil d’administration.» Une nouvelle approuvée par Eagle Football qui a également publié un communiqué de presse.

«Eagle Football Holdings Limited a confirmé aujourd’hui son soutien aux changements de direction qui auront lieu au sein de sa filiale Eagle Football Group (France) et de l’Olympique Lyonnais. John Textor, président et actionnaire majoritaire d’Eagle Football Holdings, agissant en sa qualité d’administrateur unique et au nom de l’actionnaire unique de l’Olympique Lyonnais, a nommé aujourd’hui Michael Gerlinger au poste de directeur général et Michele Kang au poste de présidente du conseil d’administration. M. Textor a démissionné de ses fonctions de direction à l’Olympique Lyonnais, au profit de Mme Kang et de M. Gerlinger.»

Textor veut investir en Angleterre

Eagle Football poursuit : «Michele Kang, également actionnaire majoritaire d’Eagle Football Holdings et membre du conseil d’administration de l’OL depuis 2023, a été nommée présidente. Elle jouera un rôle actif auprès de la direction générale de l’OL, notamment en pilotant la procédure d’appel du club auprès de la DNCG. Michael Gerlinger, actuellement directeur sportif d’Eagle Football, a été nommé directeur général de l’Olympique Lyonnais. Personnalité respectée de l’administration du football européen, Michael possède plus de vingt ans d’expérience en gouvernance, en affaires réglementaires et en opérations sportives.»

Enfin, le groupe en a dit plus sur l’avenir de son boss. «M. Textor demeure président-directeur général et actionnaire majoritaire d’Eagle Football Holdings (Royaume-Uni), principal actionnaire de SAF Botafogo (Brésil), de l’Olympique Lyonnais (France), du Crystal Palace FC (Angleterre) et du Daring Brussels (Belgique). Au quotidien, il se concentrera désormais sur SAF Botafogo, Daring Brussels et les stratégies d’acquisition de clubs de football d’Eagle au Royaume-Uni» Dans le même communiqué, John Textor a livré ses premières impressions après ce changement de taille.

L’Américain évoque son avenir et glisse un tacle à la DNCG

«Je suis extrêmement fier des succès sportifs mondiaux d’Eagle Football, avec des championnats historiques, des victoires en coupe et des qualifications pour des tournois au Brésil, en France et en Angleterre, mais il est clair que nous devons apporter des changements dans notre approche de gestion, si nous voulons être aussi efficaces en dehors du terrain que sur le terrain (…) Chacun de nos clubs et chacune de nos communautés mérite un leadership, avec un fort ancrage local et la capacité de relever les défis sportifs et extrasportifs auxquels nous sommes confrontés. »

Il poursuit au sujet de l’OL : «il est évident pour tous que Michele est le choix idéal pour diriger l’OL, et je suis ravi pour notre communauté qu’elle ait accepté ce poste. Sur le plan personnel, je suis vraiment impatient de réduire mes responsabilités de gestion quotidienne en Europe, afin de pouvoir me concentrer sur les marchés où nous avons toute liberté pour gérer nos clubs de football… pour investir, innover, grandir et être compétitifs. L’OL est entre de bonnes mains avec Michele, et je me concentrerai sur Botafogo, Daring Brussels et notre prochain club en Angleterre.» Après un petit tacle à la DNCG concernant la liberté de pouvoir investir comme il le souhaite, Textor quitte l’OL où il ne laissera pas un bon souvenir.