OL : Georges Mikautadze a déjà plusieurs portes de sortie

Il y a un an, Georges Mikautadze ne savait plus où donner de la tête. Auteur d’une belle deuxième moitié de saison avec le FC Metz, l’attaquant a été dragué par plusieurs écuries durant le mercato. Deux en particulier. Courtisé par l’AS Monaco, qui voulait du sang neuf, le Géorgien avait, lui, un gros penchant pour l’Olympique Lyonnais. Il faut dire qu’il n’y avait pas vraiment match entre l’écurie princière et le club rhodanien qui était son club formateur et de cœur. Après de longues négociations, il a enfin pu rentrer à la maison le 18 juillet dernier.

«L’Olympique Lyonnais est fier d’annoncer le retour de Georges Mikautadze dans son club de cœur. L’attaquant international géorgien a signé un contrat de 4 ans, le liant à l’OL jusqu’au 30 juin 2028», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Un document dans lequel on apprenait aussi que «ce transfert, conclu avec le FC Metz, s’élève à 18,5 M€ auquel pourront s’ajouter des compléments de prix pour 4,5 M€ maximum, ainsi qu’un intéressement sur un éventuel futur transfert à hauteur, le cas échéant, de 1 M€ et 15% sur la plus-value qui serait dégagée.»

Des clubs suivent son cas en coulisses

Après avoir tâtonné à ses débuts, le joueur âgé de 24 ans, qui était en concurrence avec le capitaine Alexandre Lacazette, a ensuite trouvé ses marques. Il a fini son premier exercice avec un honorable bilan de 17 buts et 9 assists en 47 apparitions toutes compétitions confondues. Alors que le poste de titulaire lui est promis à la pointe de l’attaque lyonnaise après le départ du Général, le Géorgien fait l’objet de quelques approches cet été. Il faut dire que la situation des Gones, relégués en Ligue 2 par la DNCG, a mis en état d’alerte plusieurs clubs.

Selon nos informations, Mikautadze figure dans la liste des attaquants suivis par l’Eintracht Francfort en cas de départ d’Hugo Ekitike. Mais ce n’est pas tout. Certaines sources anglaises nous assurent que Sunderland, qui a été promu en Premier League, surveille son cas de près. Des écuries en Turquie ainsi qu’en Arabie saoudite sont également à l’affût pour le natif de Lyon nous a-t-on fait savoir. Lié aux Gones pour encore trois ans, Georges Mikautadze sera à coup sûr ciblé par d’autres clubs si l’OL venait à évoluer en L2. Ce qui serait un crève-cœur pour cet amoureux de l’Olympique Lyonnais, qui se voit toujours à Lyon la saison prochaine.